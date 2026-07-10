Aparatoso choque entre auto y tráiler deja una mujer sin vida, en carretera Durango-Zacatecas

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado tras un accidente registrado la noche de este jueves sobre la carretera federal a Zacatecas, a la altura del kilómetro 189, cerca del camino de terracería que conduce a la localidad Alfredo V. Bonfil (Pompeya), en los límites entre Durango y Zacatecas.

El reporte de emergencia movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio alrededor de las 20:30 horas, luego de que se informara sobre un choque entre un vehículo de color blanco y un tráiler, con personas atrapadas y una posible víctima fatal.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron en el sitio a un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien presentaba diversas contusiones. Tras ser valorado, se determinó que su estado era estable y que no requería traslado a un hospital.

En el mismo vehículo fue localizada una mujer de aproximadamente 60 años, quien permanecía prensada entre los fierros de la unidad. Al ser revisada por los socorristas, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Ante esta situación, se notificó al Agente del Ministerio Público y al personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes realizaron las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo. Hasta el cierre del reporte, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de las personas involucradas.

Elementos de la Comandancia Regional Zona I, con base en Vicente Guerrero, acudieron inicialmente al lugar tras recibir el reporte; sin embargo, al arribar confirmaron que el percance ocurrió en un tramo carretero perteneciente al estado de Zacatecas, por lo que quedó fuera de su jurisdicción.

Debido a ello, los agentes duranguenses se retiraron del sitio sin intervenir en las investigaciones, dejando el caso en manos de las autoridades competentes del vecino estado, quienes asumieron las actuaciones correspondientes.

Será la autoridad investigadora la que determine las causas que originaron el accidente y deslinde las responsabilidades derivadas de este hecho, que dejó como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de consideración.