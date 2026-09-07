Aparece narcomanta que menciona a Natanael Cano: Esto es lo que se sabe del caso

Natanael Cano se coloca una vez más en el ojo público, luego de que se registrara una amenaza contra artistas e influencers del regional mexicano, a través de una cartulina que fue localizada junto al cuerpo de un hombre, en Hermosillo, Sonora.

El hallazgo del mensaje forma parte de las investigaciones por el homicidio de Jesús Bernardo “N”, ocurrido el pasado 29 de agosto, así como de las indagatorias relacionadas con el ataque registrado un día antes en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora incorporó la narcomanta a las pruebas presentadas contra tres hombres detenidos por su presunta participación en estos hechos.

¿Qué decía el mensaje dirigido a Natanael Cano?

La cartulina contenía una advertencia para cantantes, influencers y otros personajes del medio artístico que tuvieran algún tipo de colaboración con Los Salazar, grupo criminal señalado por operar en Sonora.

El mensaje fue firmado por un grupo que se identificó como “Grupo Bélico Mata Salas” y también incluía una amenaza directa contra Natanael Cano.

De acuerdo con la imagen difundida por las autoridades, el texto decía:

“Se les hace un atento aviso a todos los influencers y artistas del regional mexicano y corridos que si apoyan al grupo de Los Salazar en algún evento, el cual les benefician económicamente a dicho grupo, los vamos a f*silar en algún evento. Y esos que dan publicidad, Olympus, no se vayan en el canto de la sirena, y tú Natanael Cano sigue jugando al v*rgas, no te alucines ya. Atte: Grupo Bélico Mata Salas”.

La Fiscalía presentó este mensaje como parte de los indicios obtenidos durante las investigaciones, aunque la mención del cantante en la cartulina no implica que exista una acusación en su contra por el homicidio o el ataque al CUM.

¿Qué pasó en el CUM?

Los hechos que dieron pie a las investigaciones ocurrieron el pasado 28 de agosto, cuando hombres armados irrumpieron en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo durante el evento “Noche Suprema”.

En el lugar se registaron detonaciones y posteriormente fue incendiado el ring que sería utilizado para el espectáculo de peleas de boxeo en el que participarían creadores de contenido e influencers.

A partir de entrevistas con personas relacionadas con el evento, entre ellas promotores, boxeadores, influencers y trabajadores, las autoridades obtuvieron información que permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

Las investigaciones llevaron a un domicilio, en el que fue detenido Daniel Ernesto “N”. Durante el cateo fueron aseguradas tres pistolas de calibre nueve milímetros y cartuchos útiles.

Posteriormente fueron identificados y detenidos César Abdiel “N” y Jesús Salvador “N”.

Los peritajes establecieron una coincidencia entre las armas aseguradas y los disparos realizados en el CUM. Además, los mismos indicios fueron relacionados con el homicidio de Jesús Bernardo “N”, ocurrido al día siguiente.

Natanael Cano ya había recibido una amenaza similar

El cantante de corridos tumbados ya había sido mencionado anteriormente en una narcomanta localizada en Hermosillo.

En enero de 2025, su nombre apareció junto con los de Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas en un mensaje que señalaba a los artistas de presuntos vínculos económicos con Los Salazar.

En aquella ocasión, las autoridades sonorenses iniciaron una investigación por las amenazas y se otorgaron medidas de protección para Natanael Cano.

Sin embargo, la nueva amenaza para Natanael ocurre luego de que el cantante lanzara un álbum con referencias a Los Salazar, pues algunas canciones incluyen menciones al grupo y a Adán Salazar Zamorano, conocido como “Don Adán”.