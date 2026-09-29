Apedrean a motociclista de 17 años en la colonia Lucio Cabañas

Un adolescente de 17 años ingresó al Hospital General 450 durante la madrugada de este martes luego de resultar lesionado durante una agresión registrada en la colonia Lucio Cabañas.

Según las primeras versiones, Ever Uziel circulaba en motocicleta cuando fue atacado a pedradas. El ingreso al hospital fue efectuado alrededor de las 00:30 horas.

Las versiones extraoficiales únicamente establecen que el joven fue atendido por lesiones derivadas de la agresión y no se han ventilado mayores detalles sobre los responsables o las circunstancias en que ocurrió el ataque.