Aplazan, otra vez, audiencia del caso Anabel, mujer acusada de robo de bebé en hospital de Durango

La audiencia programada a celebrarse este miércoles en contra de Anabel “N”, acusada del robo de una bebé del Hospital Materno Infantil hace casi un año, nuevamente se reprogramó para el próximo mes.

Fue la propia hija de Anabel quien dio a conocer a través de su cuenta de redes sociales el diferimiento para el próximo 4 de noviembre, considerando que las audiencias se desarrollan de manera privada desde el inicio del caso y solo se permite la presencia de las representaciones legales.

Fue la tarde del 23 de octubre cuando una familia denunció el robo de una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango, la cual fue localizada un día después; mientras que Anabel, junto con Karla Daniela, fueron detenidas y vinculadas a proceso por este caso una semana después.