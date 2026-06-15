Aplican más de 800 multas por infracciones de vialidad en Durango, en la última semana

La autoridad municipal reportó más de 800 infracciones viales, arriba de un centenar de remisiones por faltas administrativas y la puesta a disposición de seis personas ante el Ministerio Público, en el transcurso de la última semana.

De acuerdo con el informe semanal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, tres personas fueron detenidas por presuntos casos de violencia familiar, una por allanamiento y dos más por robo a negocio, mientras que las remisiones administrativas correspondieron a diversas infracciones al Bando de Policía y Gobierno.

Pero en materia vial, la corporación levantó 833 infracciones por diferentes faltas al Reglamento de Tránsito. Entre las conductas más recurrentes destacaron 230 sanciones por no respetar la luz roja del semáforo, 56 por utilizar el teléfono celular mientras conducían y 59 por no portar el cinturón de seguridad.

Como parte de los operativos antialcohol, los agentes aplicaron 15 infracciones a conductores que manejaban en estado de ebriedad. De ellas, 14 correspondieron a segundo grado y una a primer grado de intoxicación alcohólica.

Por otra parte, la Unidad Especializada en Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género (Univap) brindó un total de 170 auxilios durante el periodo reportado. De estos, 155 estuvieron relacionados con violencia familiar y 15 con violencia de pareja.