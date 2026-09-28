Aplican tamizaje de salud mental a estudiantes de nuevo ingreso en la UJED

La Universidad Juárez se encuentra realizando de manera periódica evaluaciones de salud mental y consumo de sustancias a estudiantes de nuevo ingreso, con el propósito de detectar factores de riesgo y establecer mecanismos de prevención, seguimiento y atención especializada.

Sagrario Lizeth Salas Name, directora de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, explicó que estas acciones se realizan en coordinación con la Secretaría de Salud , a través del programa Universidad Saludable, mediante el cual personal especializado evalúa a los jóvenes que ingresan al primer semestre.

Cuando se detectan factores de riesgo, se implementan acciones de prevención indicada mediante talleres impartidos por especialistas de la Secretaría de Salud . Además, los estudiantes reciben seguimiento a través del sistema de tutorías de la UJED, con el objetivo de establecer protocolos específicos de actuación.

La directora destacó que actualmente estas evaluaciones forman parte de una estrategia transversal en toda la Universidad, a diferencia de años anteriores, cuando se realizaban de manera aislada en algunas unidades académicas.

“Se hace el protocolo, se canaliza y entonces las autoridades de salud le dan un seguimiento especializado”, explicó.

Salas Name señaló que la mayor atención que actualmente brindan se basa en problemas como la ansiedad y la depresión , también responde a una mayor visibilización de situaciones que han existido desde hace tiempo, pero que se hicieron más evidentes a partir de la pandemia de Covid, particularmente dentro de las familias y la sociedad.

A través de este mecanismo, la Universidad Juárez busca que la identificación de factores de riesgo no se limite a una evaluación, sino que permita activar mecanismos de prevención, seguimiento y canalización para atender las necesidades de alrededor de 20 mil estudiantes.