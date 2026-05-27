Aplicarán 135 millones de metros cúbicos de agua en el distrito de riego 052

Todo se encuentra listo para cumplir con el plan de riego agrícola del distrito 052, administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este ciclo se utilizarán 135 millones de metros cúbicos de agua destinados al riego en más de 21 mil hectáreas de diversos cultivos.

La Conagua, a través de su dirección local, informó que fue autorizado el 100 por ciento del plan de riego para la entidad, en coordinación con los usuarios agrícolas del distrito de riego 052, que comprende los municipios de Durango y Poanas. Esto permitirá la siembra de más de 21 mil hectáreas.

Roberto Delgado Gallegos, titular de Conagua en Durango, señaló que este año el plan de riego contempla el uso de más de 135 millones de metros cúbicos de agua provenientes de presas.

Además, se incorporarán al sistema de riego 26 millones metros cúbicos de agua extraída de pozos y otros 25 millones de aguas residuales tratadas.

La Conagua administra el recurso hídrico y entrega grandes volúmenes de agua a los distritos de riego, los cuales se encargan de distribuirla a nivel parcelario mediante un plan de riego. Esta estrategia agrícola determina cuánta agua requieren los cultivos y en qué momento debe aplicarse, con el objetivo de optimizar el uso del recurso.

Mediante una administración eficiente del agua, se espera lograr una temporada de siembra sin recortes de superficie, beneficiando cultivos como maíz, alfalfa, frijol, trigo, frutales y hortalizas.

Adicionalmente, la Conagua realiza obras de modernización y rehabilitación en presas y canales, así como trabajos en líneas eléctricas, construcción de sifones y labores de desazolve, con el propósito de evitar desperdicios y mejorar la eficiencia en el uso del agua.

El distrito de riego 052 cuenta con una superficie regable de más de 21 mil hectáreas y está integrado por cinco módulos de riego distribuidos en los municipios de Poanas y Durango, con alrededor de cuatro mil 500 usuarios en total.