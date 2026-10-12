Aplicarán 569 mil vacunas contra influenza, Covid y VPH en Durango

Con la meta de aplicar 569 mil dosis, arrancó la campaña de vacunación invernal en Durango, que contempla la protección contra influenza, Covid y neumonía, además de la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas, niños y adolescentes.

Alicia Esparza, jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles, señaló que durante la campaña del año pasado se alcanzó una cobertura del 97 por ciento, por lo que para este periodo se busca mantener una alta participación de la población.

La funcionaria llamó principalmente a los adultos mayores de 60 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con alguna comorbilidad a acudir a vacunarse contra las enfermedades respiratorias que incrementan su presencia durante la temporada invernal.

Explicó que las vacunas contra influenza y Covid son importantes para reducir los riesgos de complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Para la inmunización contra el coronavirus se contará con dosis de Moderna y Pfizer, actualizadas conforme a los lineamientos sanitarios para brindar protección frente a las nuevas cepas.

Esparza indicó que las personas que recibieron sus vacunas contra Covid hace varios años podrían no contar con la misma protección frente a las variantes que circulan actualmente, por lo que consideró importante acudir a los módulos de vacunación, de acuerdo con los criterios establecidos para cada grupo.

Respecto a las mujeres embarazadas, subrayó que pueden recibir las vacunas correspondientes a la temporada invernal y destacó la importancia de que este sector se proteja para reducir los riesgos asociados a las infecciones respiratorias.

Reconoció que las vacunas pueden provocar algunas reacciones, como dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación y, en ciertos casos, fiebre leve; sin embargo, aseguró que son seguras y que estos efectos suelen ser pasajeros.

En cuanto a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, explicó que estará disponible para niñas y niños de 11 años, así como para quienes cursan quinto grado de primaria y para adolescentes de entre 12 y 16 años que no hayan recibido previamente la dosis, conforme a los criterios de vacunación.

Como parte de la campaña, también se realizarán jornadas en escuelas para facilitar el acceso a las vacunas y evitar que niñas, niños y adolescentes queden fuera de la protección por las dificultades de sus padres para llevarlos a los centros de salud.

La jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles señaló que esta estrategia busca acercar los servicios a la población, particularmente a quienes enfrentan dificultades para trasladarse, como algunos adultos mayores que viven solos o familias en las que ambos padres trabajan.

La campaña busca mantener la cobertura alcanzada el año pasado y reforzar la protección de la población antes de que avance la temporada de bajas temperaturas.