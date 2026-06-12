Aplicó IMSS más de 54 mil vacunas durante la Semana Nacional de Salud Pública

La Semana Nacional de Salud Pública 2026 cerró en Durango con la aplicación de más de 54 mil dosis de vacunas y miles de acciones preventivas dirigidas a fomentar hábitos saludables y fortalecer el bienestar de la población en todas las etapas de la vida.

Juan Carlos Espinoza Burciaga, coordinador auxiliar médico de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, señaló que durante esta jornada, realizada del 23 al 30 de mayo, se desarrollaron diversas actividades tanto al interior de las Unidades de Medicina Familiar y Hospitales Generales de Zona, como en espacios comunitarios.

Detalló que también se visitaron escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, además de empresas y plazas públicas, con el propósito de acercar los servicios preventivos a un mayor número de personas.

El objetivo fue desplegar acciones de salud en distintos puntos del estado para atender a la población , desde niños hasta adultos mayores, mediante estrategias enfocadas en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables.

Entre las actividades realizadas por el IMSS destacan más de dos mil 500 intervenciones de salud bucal; más de dos mil acciones de promoción de una alimentación saludable; mil 884 acciones preventivas contra enfermedades diarreicas agudas y mil 217 orientadas a reducir las infecciones respiratorias agudas, entre otras.

En materia de vacunación, se logró la aplicación de 54 mil dosis con el objetivo de completar esquemas de inmunización y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.

Asimismo, durante la Semana Nacional de Salud Pública 2026 se llevaron a cabo acciones de prevención de la violencia sexual, violencia en el noviazgo y violencia de género; actividades para prevenir el acoso escolar; orientación sobre enfermedades de transmisión sexual y consumo de sustancias adictivas, además del fortalecimiento de redes de apoyo para promover el bienestar comunitario.