Los Ayuntamientos estarían obligados a garantizar que el dinero descontado del salario de sus trabajadores por concepto de impuestos, seguridad social y pensiones llegue oportunamente a las instituciones correspondientes , sin utilizar esos recursos para cubrir otros compromisos financieros.

La propuesta plantea reformar la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios, con tres medidas centrales: proteger las retenciones desde el momento en que se realizan, establecer programas para regularizar adeudos existentes y fortalecer la vigilancia sobre el destino de esos recursos.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Sandra Amaya Rosales, quien señaló que cuando un trabajador cumple con su aportación mediante el descuento de su salario, el Ayuntamiento debe respetar el destino de ese dinero y entregarlo a las instituciones correspondientes.

En el caso de los municipios que ya tengan obligaciones vencidas, se propone que elaboren programas de regularización en los que identifiquen los montos pendientes, las instituciones acreedoras, los periodos adeudados y los recursos que utilizarán para cubrirlos. Estos planes deberán ser aprobados por el Ayuntamiento y ajustarse a las condiciones establecidas por las autoridades correspondientes.