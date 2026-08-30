Apoyarán con microcréditos a jóvenes emprendedores de Durango

Jóvenes emprendedores que quieran hacer crecer su idea de negocio, en el municipio de Durango, podrán acercarse a solicitar uno de los microcréditos que serán destinados a este sector de la población.

En el Cabildo de Durango se aprobó que hasta un 30 por ciento de los microcréditos que ofrece la Dirección de Fomento Económico y Turismo se destine a los jóvenes.

El regidor Jorge Herrera Castro apuntó que se busca que los emprendedores no detengan sus proyectos de negocio por cuestiones económicas.

Aunque se estableció que un 30 por ciento de los créditos será para los jovenes emprendedores, esperan que este porcentaje no sea un límite y que puedan otorgarse más apoyos si la demanda así lo requiere , para beneficiar a un mayor número de personas.

Reiteró que se pretende apoyar a los emprendedores para que puedan cumplir su sueño de desarrollar su propio negocio y autoemplearse , en lugar de tener que buscar otras alternativas.

Para establecer los lineamientos, el regidor se reunió con representantes de las áreas de Fomento Económico, Juventud y el Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores.