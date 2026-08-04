Aprehenden a dos presuntos pederastas en Durango; ya están en el Cereso No. 1

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos, adscritos al área de Mandamientos Judiciales, cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de igual número de hombres, quienes son señalados por su probable responsabilidad en delitos relacionados con pederastia agravada y otros ilícitos en agravio de personas menores de edad.

De acuerdo con la información oficial, uno de los detenidos fue identificado como Luis Ángel, quien fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, donde quedó a disposición del Juez Primero Especializado en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal, adscrito al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.

La orden judicial en su contra fue girada por su probable responsabilidad en los delitos de pederastia agravada, así como contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, por lo que será la autoridad jurisdiccional la encargada de resolver su situación legal.

En una acción distinta, agentes de la misma corporación ejecutaron un segundo mandato judicial en contra de Miguel Ángel, quien también fue internado en el Cereso No. 1 y quedó a disposición del mismo órgano jurisdiccional especializado.

Al igual que en el primer caso, Miguel Ángel enfrenta una investigación por los delitos de pederastia agravada y contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, conforme a la orden emitida por la autoridad competente.

Las detenciones fueron realizadas por personal del área de Mandamientos Judiciales, de la Fiscalía General del Estado de Durango, en cumplimiento de las órdenes libradas por el Poder Judicial, sin que se informaran mayores detalles sobre el lugar o las circunstancias en que fueron localizados los imputados.

Ambos hombres permanecerán internos en el Centro de Reinserción Social No. 1 mientras continúan las etapas del proceso penal.

Conforme al principio de presunción de inocencia, su responsabilidad deberá ser determinada por la autoridad judicial mediante sentencia firme.