Aprehenden a sujeto acusado de robo agravado en El Salto, Pueblo Nuevo

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, dentro de una causa penal integrada en el municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la información oficial, el mandato judicial fue emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sexto Distrito Judicial, con residencia en El Salto, dentro de una causa penal fechada el 25 de junio de 2026.

La orden fue ejecutada por instrucciones del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Única de Investigación en El Salto, como parte del seguimiento a las indagatorias relacionadas con el caso.

El detenido fue identificado como Guillermo, quien es investigado por su probable participación en el delito de robo agravado, en perjuicio de Adriana Guadalupe "N".

Tras su localización y aseguramiento, los agentes dieron cumplimiento al mandato judicial y pusieron al imputado a disposición de la autoridad que lo requería para continuar con el proceso penal correspondiente.

Posteriormente, Guillermo fue internado en el Centro Distrital de Reinserción Social No. 1, donde permanecerá a disposición del órgano jurisdiccional mientras se desarrollan las siguientes etapas del procedimiento.

Será el Juez de Control quien determine la situación jurídica del imputado durante las audiencias correspondientes. Conforme al principio de presunción de inocencia, el detenido es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.