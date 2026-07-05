Aprovechan lluvias para reforestar escuelas en Durango

En Durango, instituciones educativas participarán en el programa Plantando Conciencia para aprovechar la temporada de lluvias y reforestar sus espacios, además de favorecer la supervivencia de las especies.

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNMA) informó sobre la entrega de plantas a instituciones educativas como parte de esta estrategia, con el propósito de vincular la producción de plantas con acciones directas de restauración y sensibilización entre la comunidad escolar.

Se trata de una convocatoria permanente de donación de plantas dirigida a más de cinco mil planteles educativos de la entidad, considerando que las escuelas cuentan con abasto de agua y condiciones adecuadas para garantizar el cuidado de los árboles.

La titular de la dependencia, Claudia Hernández Espino, detalló que la plantación de árboles genera muchos beneficios, como la mejora de la calidad del aire, reducen la temperatura, generan sombra, protegen el suelo, favorecen la captación de agua y fortalecen la biodiversidad, entre otros beneficios.

La funcionaria señaló que esta estrategia también impacta de manera positiva en la salud física y mental de la comunidad escolar, además de fomentar entre las nuevas generaciones mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

El objetivo del programa es vincular la producción de plantas con acciones directas de restauración y sensibilización entre la comunidad escolar.