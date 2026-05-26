Aprueban en Durango hasta 6 años de cárcel a quien adjudique falsa paternidad

El Congreso del Estado aprobó este martes la reforma al Código Penal de Durango para tipificar como delito la falsa paternidad, conducta que consiste en atribuir de manera dolosa obligaciones de parentesco o filiación a una persona que no corresponde biológicamente.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Pleno y previamente analizado por la Comisión de Justicia, la reforma establece sanciones que van de dos a seis años de prisión, así como multas de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la reparación integral del daño, que incluirá la devolución de recursos entregados por concepto de alimentos durante el tiempo en que existió el engaño.

La iniciativa había sido presentada por el diputado Héctor Herrera Núñez, para incorporar mecanismos legales dirigidos a sancionar estas conductas.

Según el dictamen, la modificación busca fortalecer la protección jurídica y patrimonial de quienes resulten afectados por este tipo de actos , además de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a conocer su identidad biológica, bajo el principio del interés superior de la niñez.

El documento legislativo refiere que tanto la Constitución mexicana como la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen el derecho a la identidad y al conocimiento del origen biológico. Asimismo, cita criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con el acceso a la verdad biológica como parte de los derechos personalísimos de las personas.