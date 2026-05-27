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Aprueban posponer a 2028 la elección judicial

Aprueban posponer a 2028 la elección judicial

Aprueban posponer a 2028 la elección judicial

AGENCIAS
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Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la noche de este martes en lo general la reforma constitucional para realizar la segunda elección judicial el primer domingo de junio de 2028, crear una comisión coordinadora para proponer candidatos, modificar las boletas y establecer la capacitación permanente a magistrados y jueces por parte de la Escuela Nacional de Formación Judicial.

También establece que la elección de 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato y otorgar otro año de cargo a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en lugar de concluir su encargo en 2027 lo harán en 2028.

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