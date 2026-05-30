Aprueban reforma que garantiza el tamiz neonatal ampliado en Durango

La detección oportuna de enfermedades congénitas y padecimientos que pueden comprometer la salud de recién nacidos podría fortalecerse con la aprobación de reformas a la Ley de Salud del Estado de Durango, que establecen la aplicación del tamiz neonatal ampliado como una medida orientada a mejorar la atención médica desde los primeros días de vida.

La reforma fue aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado y se derivó de una iniciativa presentada por el diputado local Martín Vivanco Lira, la cual fue analizada y dictaminada por la Comisión de Salud Pública. Con esta modificación se busca ampliar la cobertura y garantizar el acceso a pruebas que permitan identificar enfermedades que, diagnosticadas a tiempo, pueden recibir tratamiento oportuno y mejorar significativamente la calidad de vida de las niñas y los niños.

Durante la discusión del dictamen, el propio legislador destacó que la igualdad de oportunidades debe comenzar desde el nacimiento, por lo que consideró fundamental asegurar que todos los recién nacidos tengan acceso a herramientas de diagnóstico temprano. Señaló además que la reforma reconoce y fortalece el trabajo que actualmente realiza el sector salud, al establecer criterios claros para garantizar el acceso universal a los tamizajes ampliados.

Las modificaciones aprobadas establecen que el tamiz neonatal para detectar cardiopatías congénitas graves o críticas deberá realizarse antes del alta hospitalaria, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Salud, las normas oficiales mexicanas y los lineamientos técnicos vigentes. Asimismo, se contempla que la Secretaría de Salud impulse acciones para garantizar el seguimiento médico, la confirmación diagnóstica, la referencia y la atención oportuna de los casos detectados.

La nueva legislación también involucra a las instituciones privadas que forman parte del Sistema Estatal de Salud y que ofrecen servicios obstétricos o de atención a recién nacidos. Dichos establecimientos deberán garantizar la aplicación del tamiz neonatal correspondiente, ya sea directamente o mediante referencia a unidades autorizadas para realizar el procedimiento.

Además, cuando estos servicios sean prestados en instituciones públicas, las unidades privadas deberán asumir los costos correspondientes o sujetarse a los mecanismos que establezca la Secretaría de Salud. Con ello, se busca consolidar un esquema integral que permita ampliar la detección temprana de enfermedades y fortalecer el derecho a la salud desde la primera infancia en Durango.