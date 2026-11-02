Aprueban reformas para proteger tierras de ejidos y comunidades indígenas de Durango

Los ejidos y las comunidades agrarias e indígenas tendrán mayor reconocimiento jurídico sobre sus territorios y patrimonio, luego de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al artículo 27 de la Constitución federal, enfocada en fortalecer la protección de la propiedad social.

El dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea reconocer a estos núcleos agrarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio , además de facilitar su acceso directo a programas y recursos públicos, así como a mecanismos de desarrollo económico, social, ambiental y productivo.

Durante la discusión, el diputado local Bernabé Aguilar Carrillo señaló que la protección de la tierra también implica preservar el patrimonio de las familias campesinas, la identidad de los pueblos indígenas y las formas de organización de las comunidades que dependen de sus territorios.

Entre los alcances de la reforma mencionó medidas para proteger la integridad de las tierras y prevenir el despojo, la especulación inmobiliaria y la concentración indebida de derechos agrarios. También vinculó la propiedad social con objetivos como la soberanía alimentaria, la conservación del medio ambiente y el desarrollo regional sustentable.