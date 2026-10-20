Apu regresa a 'Los Simpson' tras casi una década de ausencia

El dueño del Kwik-E-Mart vuelve a hablar en Springfield después de ocho años de ausencia de los diálogos de la serie. Su regreso marca un nuevo capítulo para uno de los personajes más polémicos de “Los Simpson”, cuya representación de la comunidad surasiática desató un debate sobre los estereotipos raciales en la televisión.

Y es que Apu Nahasapeemapetilon reapareció en el episodio especial de Halloween “Treehouse of Horror Presents: The Revengening”, emitido el pasado fin de semana.

La sorpresa no solo estuvo en recuperar a un personaje que permaneció prácticamente en silencio durante años, sino también en hacerlo con una nueva interpretación vocal a cargo del actor estadounidense de ascendencia india Sunil Malhotra.

La vuelta también incluye a Manjula, su esposa, quien ahora cuenta con la voz de Janina Gavankar, actriz conocida por su participación en “The Morning Show”. Ambos personajes regresan con una historia más desarrollada, mientras la producción busca darles un lugar más activo dentro del universo de Springfield.

Un regreso que cambia la historia

Durante años, Apu fue uno de los habitantes más reconocibles de “Los Simpson”. Como propietario de una tienda de conveniencia, se convirtió en una presencia habitual de la serie, con una personalidad trabajadora, una familia numerosa y una manera particular de hablar que terminó por convertirse en parte de su identidad televisiva.

Sin embargo, esa misma caracterización comenzó a recibir fuertes cuestionamientos. Lo que para algunos espectadores era un personaje entrañable, para otros representaba una imagen reducida y caricaturesca de las personas de origen indio, vinculada a un acento exagerado, la condición de inmigrante y el trabajo en una tienda.

Sunil Malhotra toma el relevo

La nueva etapa de Apu está en manos de Sunil Malhotra, actor de ascendencia india con experiencia en doblaje y actuación de voz, conocido por trabajos en producciones como “The Legend of Vox Machina” y “Star Wars: Tales of the Jedi”.

Malhotra reconoció que inicialmente tuvo reservas ante la posibilidad de interpretar al personaje. Antes de aceptar, buscó conversar con los responsables creativos para conocer cómo planeaban abordar su regreso y si existía una intención real de reconocer los errores del pasado.

El actor explicó que la propuesta le hizo preguntarse si el equipo de guionistas había cambiado lo suficiente para contar una historia diferente y si podría aportar una interpretación propia sin repetir los elementos que habían provocado las críticas. La decisión se tomó después de conversaciones con el productor ejecutivo Matt Selman y el coproductor ejecutivo Cesar Mazariegos.

La polémica que lo alejó

La controversia inició en 2017 con el documental “The Problem With Apu”, del comediante estadounidense Hari Kondabolu, quien examinó el impacto cultural del personaje y las experiencias de personas surasiáticas que crecieron escuchando imitaciones de su acento y siendo comparadas con él de manera ofensiva.

Kondabolu, quien también era seguidor de la serie, reunió testimonios de actores y comediantes que hablaron sobre cómo esa representación influyó en la percepción de sus comunidades. Entre las principales críticas figuraba que Apu, pese a ser uno de los personajes indios más reconocibles de la televisión estadounidense, estaba construido alrededor de estereotipos relacionados con la inmigración y el trabajo en comercios.

Otro punto central fue que el personaje era interpretado por Hank Azaria, actor blanco que le prestó su voz durante años. En 2020, Azaria confirmó que dejaría de interpretarlo y posteriormente ofreció disculpas por su participación en una representación que había causado malestar.

Apu no desapareció por completo de “Los Simpson”, pero dejó de tener diálogos y quedó relegado a apariciones visuales ocasionales. La serie también recibió críticas por su respuesta inicial a la controversia en el episodio “No Good Read Goes Unpunished”, de 2018, cuando Lisa Simpson reflexionó sobre cómo algunas representaciones antes consideradas aceptables podían ser cuestionadas con el paso del tiempo. Para parte del público, aquella escena no abordó directamente el problema.

Un episodio que reconoce su ausencia

El regreso no se limita a presentar una voz distinta. “Treehouse of Horror Presents: The Revengening” utiliza una historia de venganza para hacer referencia a la prolongada ausencia de Apu y a las discusiones internas que rodearon su futuro.

En la trama, el personaje aparece como una figura que busca ajustar cuentas con Springfield después de sentirse olvidado. Su historia incluye una confrontación con los habitantes del pueblo, quienes reconocen que no supieron cómo actuar ante la polémica y que, durante años, dejaron al personaje fuera de las conversaciones.

La secuencia funciona como una referencia a la propia historia de la producción, el silencio de Apu no solo se incorpora al argumento, sino que se convierte en parte del humor y la autocrítica de la serie. Al final, el personaje vuelve al Kwik-E-Mart y se reencuentra con Manjula, en una conclusión que abre la puerta a nuevas apariciones.

La nueva etapa no elimina las críticas que marcaron su trayectoria, pero sí plantea la posibilidad de desarrollar otras facetas de su personalidad, su matrimonio y su vida familiar.