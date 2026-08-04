'Aquí sí': La picante respuesta de Osmar Olvera que dejó en evidencia a la Selección Mexicana

El multimedallista olímpico mexicano Osmar Olvera protagonizó un momento viral tras su arribo a la Ciudad de México, al lanzar una aguda frase sobre la Selección Mexicana. Tras su destacada participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el clavadista captó la atención en el aeropuerto por su espontánea respuesta ante el recibimiento del público.

¿Humor? ¿O indirecta al 'Tri'?

El suceso ocurrió mientras era recibido entre ovaciones por familiares y simpatizantes. En medio del tumulto, una aficionada exclamó el lema "¿Y si sí?", frase popularizada para alentar al conjunto nacional de fútbol durante la Copa del Mundo 2026. De forma contundente y rápida, Olvera replicó con humor: "No, aquí sí", provocando risas inmediatas entre los asistentes.

Su declaración fue interpretada como un dardo directo hacia el desempeño futbolístico del país. La Selección Mexicana había cerrado su participación mundialista al quedar eliminada en los octavos de final tras caer tres goles a dos ante Inglaterra, escenario que revivió cuestionamientos sobre el rendimiento de ciertos deportes de alta convocatoria frente a las disciplinas acuáticas.

Una actuación memorable e histórica

La frase del atleta estuvo totalmente respaldada por sus resultados en República Dominicana. Olvera firmó una actuación memorable al adjudicarse las tres medallas de oro posibles en las competencias donde participó, consolidando su estatus como una de las máximas figuras del deporte azteca e internacional en las disciplinas de salto desde el trampolín.

En el ámbito individual, el clavadista conquistó la cima en el trampolín de 1 metro al sumar 430.85 unidades, además de obtener la presea dorada en el trampolín de 3 metros con 535.50 puntos. La cosecha se completó en la prueba sincronizada de 3 metros, donde subió a lo más alto del podio junto a Juan Manuel Celaya.

Las tres medallas doradas obtenidas por Olvera contribuyeron al liderato de México en el medallero de disciplinas acuáticas durante la justa regional. Tras su arribo a la capital, el atleta se reintegrará a los entrenamientos del equipo nacional para encarar las siguientes etapas del ciclo deportivo internacional.