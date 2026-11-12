Arbitraje mexicano tendrá a Katia Itzel al frente en la Concacaf Nations League

A pesar de las críticas que recibe semana tras semana por parte de algunos aficionados de la Liga MX, Katia Itzel García volverá a tener participación internacional durante esta Fecha FIFA y continuará poniendo en alto el nombre de México en el arbitraje.

La silbante mexicana fue designada para impartir justicia en el partido de ida de los playoffs de la Concacaf Nations League entre San Martín y El Salvador, que se disputará este viernes 13 de noviembre.

Katia Itzel continúa sumando experiencia internacional, pero no será la única representante mexicana en el arbitraje durante esta Fecha FIFA. También estará acompañada por Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Karen Janett Díaz Medina, quienes fungirán como árbitras asistentes, mientras que Jesús Rafael López Valle se desempeñará como cuarto árbitro.

Con estas designaciones, México contará con cuatro representantes encargados de impartir justicia en estos compromisos entre selecciones de la Concacaf.

El encuentro entre San Martín y El Salvador se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre en el NBG Technical Center, ubicado en San Cristóbal y Nieves. Este compromiso representa una nueva oportunidad para Katia Itzel García de demostrar su capacidad y continuar consolidando su trayectoria en el arbitraje internacional.