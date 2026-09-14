Árbitro capturado

No era necesario regresar a 1988, cuando Manuel Bartlett era secretario de gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral; el nuevo régimen de partido hegemónico está logrando las mismas ventajas tras simplemente capturar a los árbitros electorales. Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral respaldan hoy cualquier decisión que beneficie a la 4T.

El consejo general del INE ha aceptado la validez de las “boletas planchadas”, que aparecen sin doblez en las urnas pese a que físicamente no pudieron haber sido introducidas por la ranura superior. Antes, estas boletas se anulaban en automático, porque no podían provenir legalmente de los electores. Ahora serán enviadas al consejo distrital, que decidirá si las cuenta o no, sin que se hayan definido los criterios para la decisión.

Por votación dividida, 6-5, los consejeros del INE descartaron la compulsa de las listas de Servidores de la Nación -empleados de la Secretaría del Bienestar que hacen también trabajo político con los beneficiarios de programas sociales- y de los observadores electorales. Al eliminar la revisión será mucho más fácil que estos activistas se conviertan en observadores electorales. Hoy bastará con que declaren que no son Servidores de la Nación.

El INE ha cerrado los ojos ante las campañas anticipadas de los precandidatos de Morena. Los líderes del partido oficial niegan que los “recorridos” de sus aspirantes sean ilegales: “No estamos haciendo un llamado al voto, no estamos haciendo nada electoral, estamos haciendo presencia territorial”, ha declarado Citlalli Hernández, titular de la comisión de elecciones de Morena. Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, quien busca ser diputado federal por el VI distrito de Tabasco, ha dicho que sus recorridos no son “actos anticipados de campaña” yua que “no tienen otro objetivo más que informar a la ciudadanía”.

El silencio ante las abiertas campañas anticipadas es consecuencia de que el INE ha sido cooptado por la 4T. Los tres consejeros que ingresaron en abril de 2026 son cercanos a Morena y a la actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei, de inclinación morenista. Si bien antes había un equilibrio entre morenistas e independientes, ahora los primeros dominan el consejo general. El independiente Arturo Castillo lo ha lamentado: “El INE parece haber claudicado en su función de vigilar y arbitrar las elecciones. En los últimos meses el árbitro ha renunciado a vigilar que los partidos políticos se sujeten a los tiempos electorales, a evitar que partidos y gobiernos se inmiscuyan en la organización y la observación de las elecciones, y a garantizar que solo se cuenten los votos válidos”.

El Tribunal Electoral era la instancia que corregía las decisiones del INE y garantizaba que los comicios se apegaran a la ley. En 2024, sin embargo, después de que el gobierno de López Obrador impidió que el Senado nombrara a dos magistrados que faltaban, favoreció a Morena y garantizó a la coalición oficialista una mayoría calificada en el Congreso que no obtuvo en las urnas.

No fue necesario nombrar a Bartlett árbitro electoral. El gobierno simplemente colonizó el INE y el Tribunal Electoral. Hemos regresado así a un sistema que, para propósitos prácticos, es igual al que el gobierno usó para el “fraude patriótico” de Chihuahua de 1986 y el de la elección federal de 1988.

ENIGH

Respondí durante dos horas a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Ninguna de las 105,718 viviendas seleccionadas puede ser omitida o reemplazada. Lo hice con honestidad, pero espero que ahora el INEGI respete la secrecía que promete. AMLO violó la confidencialidad de la información financiera de periodistas, Sheinbaum la privacidad de quienes tienen tarjetas del Bienestar.

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