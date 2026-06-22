Árbol cae sobre camioneta tras fuerte lluvia en Durango; provoca caos vial en bulevar Dolores del Río

La fuerte lluvia acompañada de ráfagas de viento que se registró la tarde de este lunes en la ciudad de Durango provocó la caída de un árbol sobre el bulevar Dolores del Río, a la altura del puente de Analco, generando afectaciones a la circulación y daños materiales en una camioneta.

El hecho se registró en el carril central de dicha vialidad, cerca del cruce con Belisario Domínguez y Zaragoza, donde el tronco de un árbol cedió y cayó parcialmente sobre una camioneta de la marca Toyota que circulaba por la zona.

Lluvia y viento derriban árbol en plena vialidad

De acuerdo con lo observado en el lugar, el árbol quedó atravesado sobre parte del arroyo vehicular, mientras varias ramas bloquearon el paso de los automovilistas.

La unidad afectada presentó daños materiales, aunque sus ocupantes lograron salir por su propio pie y no se reportaron personas lesionadas.

Tras el incidente, civiles que se encontraban en la zona comenzaron a retirar algunas ramas para tratar de liberar parcialmente la circulación y evitar que el congestionamiento fuera mayor.

Tráfico detenido bajo el puente de Analco

La caída del árbol provocó carga vehicular en el bulevar Dolores del Río, especialmente en el tramo que pasa por debajo del puente de Analco, donde los automovilistas tuvieron que reducir la velocidad y maniobrar para avanzar.

Los propietarios de la camioneta afectada permanecieron en el lugar en espera de la llegada del ajustador de la aseguradora, por lo que la unidad no pudo ser retirada de inmediato.

En la zona también se observaron encharcamientos derivados de la lluvia intensa que cayó en poco tiempo, lo que complicó aún más la circulación.

Reportan otro árbol caído en la ciudad

Durante la misma lluvia también se reportó la caída de otro árbol en la zona de calle Negrete, en el parque ubicado cerca de lo que anteriormente eran las oficinas de Transportes, en el área de Nueva Vizcaya.

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas por estos hechos, aunque se hizo el llamado a las autoridades correspondientes para acudir a retirar los árboles y ramas caídas, además de revisar otros puntos de riesgo en la ciudad.

Se recomienda a la ciudadanía manejar con precaución, evitar circular por zonas con encharcamientos y mantenerse atenta a reportes oficiales ante posibles afectaciones por lluvias y viento.