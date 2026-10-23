Árbol longevo colapsa en vialidad de Durango

La ciudad cuenta con árboles longevos, secos o en riesgo de colapso, ubicados en camellones, avenidas y parques, por lo que las autoridades piden a la sociedad evitar acercarse a ellos, pues muchos ya han cumplido su ciclo de vida.

Uno de estos árboles, ubicado sobre la calle Francisco Sarabia, en su cruce con la calle Mina, colapsó durante la madrugada de este viernes 23 de octubre. De acuerdo con lo señalado, alcanzaba casi los 20 metros de altura y 1.20 metros de ancho.

El director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, comentó que se tiene especial cuidado con este tipo de árboles antiguos, ya que algunos son incluso centenarios o están próximos a cumplir su ciclo de vida.

Señaló que debe existir corresponsabilidad ciudadana en el uso de la vía pública, por lo que se pide a las personas evitar acercarse a los árboles que presenten riesgo de colapso, incluso con sus vehículos.

En cuanto a los colaboradores que realizan labores de poda y desmalezado, comentó que, si se presenta algún percance, la dependencia cuenta con un seguro que cubre sus gastos médicos.

El funcionario indicó que un accidente por colapso puede tener consecuencias lamentables, incluso la pérdida de vidas humanas. Por ello, explicó que las podas y el retiro de árboles secos en los parques se realizan como medida preventiva.

“En el parque Guadiana en su momento sufrimos lamentables accidentes porque ramales grandes cayeron, incluso sobre una niña, si lo recordaran en aquel entonces”, expresó.

Apuntó que es necesario actuar con responsabilidad en el cuidado de las áreas arboladas y los parques para prevenir accidentes.

“Tenemos que ser responsables también con nosotros mismos y generar condiciones de seguridad para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para todos los usuarios y todas las personas que estén en nuestros parques”, puntualizó.