Arde food truck mientra transitaba sobre el bulevar Armando del Castillo Franco

Esta tarde, en las inmediaciones del bulevar Armando del Castillo Franco, en la ciudad de Durango, un pequeño camión de venta de comida ardió en llamas durante su trayecto.

Se trata de un food truck que, intempestivamente y por causas que aún no han sido determinadas, comenzó a incendiarse cuando circulaba sobre la vía lateral en sentido a la colonia La Virgen.

A unos metros del siniestro, personal de bomberos se encontraba atendiendo un llamado de auxilio en terrenos aledaños al IMSS, cuando un hombre se acercó a ellos para pedir apoyo.

El pequeño camión, rotulado con el nombre Primer Antojo, se vio envuelto en llamas en cuestión de segundos; sin embargo, los bomberos llegaron casi de manera inmediata y controlaron el fuego para evitar que se propagara entre otros vehículos que se encontraban estacionados en este sector.

De acuerdo con testigos, el vehículo se encontraba detenido en el lugar debido a una falla mecánica, por lo que sus ocupantes intentaron darle marcha en repetidas ocasiones para volver a ponerlo en funcionamiento.

Sin embargo, durante uno de los intentos, aparentemente se registró una falla que provocó el inicio del incendio en el vehículo, cuyas llamas comenzaron a propagarse rápidamente hacia el interior.

Trascendió que en el food truck era transportado un bidón con gasolina, situación que habría contribuido a que el fuego se extendiera con rapidez y alcanzara prácticamente toda la unidad.

Durante el incidente, una persona resultó con quemaduras de primer grado, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar.

Finalmente, el incendio fue controlado y sofocado por los bomberos; sin embargo, debido a la intensidad de las llamas, el food truck quedó completamente consumido y fue considerado pérdida total.