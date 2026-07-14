Arde vehículo y causa daños en dos unidades más, en la colonia Emiliano Zapata

La mañana de este martes se registró el incendio de un vehículo en aparente estado de abandono en la colonia Emiliano Zapata, lo que provocó daños en otras dos unidades que se encontraban estacionadas a un costado.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango se trasladaron a la esquina de las calles Francisco Villa y Mártires de Cananea para atender la contingencia.

Al llegar al sitio, los vulcanos encontraron el vehículo envuelto en llamas y comenzaron de inmediato las maniobras para controlar el fuego, evitando que este se extendiera a otros automóviles e inmuebles cercanos.

A consecuencia de la intensa radiación generada por el incendio, dos vehículos estacionados junto a la unidad siniestrada presentaron afectaciones en algunas de sus partes, aunque los daños fueron únicamente materiales.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron sofocar por completo el incendio y eliminar cualquier riesgo de reignición, dejando el área fuera de peligro.