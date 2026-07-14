¿Argentina o Inglaterra? Mhoni Vidente revela su predicción para la semifinal de este 15 de julio

La Copa Mundial 2026 está por llegar a su final, este 14 de julio se vivió la semifinal entre España y Francia, en donde los españoles salieron victoriosos y son los primeros invitados a la final que se celebrará el próximo 19 de julio.

Sin embago, aún queda un partido pendiente para conocer a su rival, que será el de Argentina vs Inglaterra y se disputará este miércoles 15 de julio.

Desde que se conoció este juego, las opciones sobre quién pasará han estado muy divididas, algunos aseguran que los sudamericanos tendrán una nueva oportunidad para coronarse campeones, mientras que el resto dice que los ingleses podrían terminar con su racha de 60 años sin llegar a la final de un mundial.

No obstante, recientemente Mhoni Vidente ha revelado su predicción sobre este partido, generando muchas expectativas entre los aficionados de este deporte.

¿Qué dijo Mhoni Vidente del partido entre Argetina vs Inglaterra?

Las predicciones en este tipo de eventos no es algo nuevo para la pitonisa, pues en el Mundial de 2022 dijo que Argentina podría ser el campeón de la justa y ocurrió. ¿Será lo mismo para este año?

Durante una entrevista para El Heraldo Televisión, la vidente recurrió a su tarot para revisar la situación y las cartas aseguraron que la albiceleste no tendrá la oportunidad de disputar la final.

"Argetina está desgastada, no le va a alcanzar para llegar" , fueron las palabras de Mhoni, quien manifestó que será eliminados por Inglaterra en semifinales.

"Se visualiza que va a quedar en Europa (la copa), entonces Argetina no. El ganador va a quedar en Europa", agrega.

Este Mundial, la vidente acertó los cuatro equipos que saldrían victoriosos en los cuartos de final: España, Francia, Argetina e Inglaterra.

Tras esta revelación, los comentarios no se hicieron esperar y los argetinos aseguran que están en total desacuerdo, por lo que confían en que la selección argetina llegue a la final.

¿A qué hora y dónde ver el Argentina vs Inglaterra?

Las selecciones se medirán este miércoles 15 de julio a las 12:40 horas en el Estado de Atlanta, Georgia. Podrás ver este partido de manera GRATUITA en Canal 5, Azteca 7 y en streaming a través de VIX Premium.