Argentina vs Uruguay: ¿A qué hora y por dónde ver el Clásico Rioplatense? Viernes 13 de noviembre

El emblemático Clásico Rioplatense vuelve a cobrar vida este viernes en La Bombonera, marcando un punto de inflexión para las selecciones de Argentina y Uruguay. Este compromiso amistoso, que servirá como cierre futbolístico del año 2026, representa el inicio de una etapa renovadora para ambas escuadras sudamericanas.

La 'Scaloneta' continuará rodando

La principal novedad en el campamento albiceleste es la continuidad de su líder táctico. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó recientemente la esperada renovación del entrenador Lionel Scaloni hasta después de la Copa del Mundo de 2030, disipando cualquier incertidumbre tras la pasada justa mundialista.

Con la permanencia de Scaloni asegurada, Argentina encara su primer ensayo en la era posterior al retiro de Lionel Messi. La estructura del equipo ahora descansa sobre figuras consolidadas como Cristian Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, sumando el talento emergente de jóvenes promesas como Nico Paz.

Forlán busca revivir a 'La Garra'

Por su parte, el combinado charrúa aterriza en Buenos Aires inmerso en un profundo proceso de reestructuración. Tras la decepcionante salida de Marcelo Bielsa, la Celeste ahora es comandada por el histórico Diego Forlán, quien asume el reto de consolidar un plantel que viene de ganar sus últimos dos juegos.

El nuevo cuerpo técnico uruguayo buscará afianzar su identidad futbolística apoyándose en baluartes europeos. Jugadores de la talla de Federico Valverde, Ronald Araújo y Darwin Núñez serán fundamentales para intentar doblegar a los locales y continuar con el envión anímico positivo antes del inicio de las próximas competiciones oficiales.

¿A qué hora y por dónde ver el partido?

El antecedente más fresco entre ambos seleccionados augura un duelo de máxima paridad. En su último enfrentamiento, el veintiuno de marzo de 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina logró una ajustada victoria por 1-0 en el Estadio Centenario de Montevideo gracias a un decisivo gol de Thiago Almada.