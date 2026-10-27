Ariadna Montiel, dirigente de Morena, desmiente supuesta reunión con 'El Guano' Guzmán 

El apellido Guzmán Loera vuelve al centro de atención, luego de que el periodista Héctor de Mauléon revelara en su reciente columan en El Universal que Aureliano "El Guano", hermano de "El Chapo", tuvo una reunión con la actual dirigente de Morena Ariadna Montiel.

Según los datos, los hechos ocurrieron durante las elecciones de 2024 , en donde presuntamente el objetivo era beneficiar a los candidatos del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La columna señala que el encuentro ocurrió en una localidad de Chihuahua, y el trato era que "El Guano" apoyaba a sus candidatos y a cambio se les daría el control desde La Tuna, Sinaloa, hasta Moris, Chihuahua.

Sin embargo, el hecho fue desmentido por Ariadna Montiel, quien aseguró que se trata de "una estrategia para desacreditar a Morena".

¿Qué dijo Montiel sobre la supuesta reunión?

La dirigente nacional manifestó que la difusión de esa supuesta reunión con Aureliano Guzmán es una "respuesta" a sus denuncias de la violación a la soberanía con la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, esto en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

"Rechazo categóricamente las acusaciones difundidas en la columan publicada hoy, 26 de octubre de 2026. Denunciamos la irresponsabilidad de presentar señalamientos no acreditados como hechos y utilizarlos para desacreditar a todo un Movimiento".

Asimismo, dijo que en la propia publicación "revela el problema", pues el título da por hecho lo sucedido, mientras que en el texto se califica como "supuesto".

"Se invoca un informe que no se muestra y se atribuyen acuerdos criminales sin aportar elementos que permitan verificarlos. Esa distancia entre lo que se afirma y lo que se demuestra exhibe la falta de rigor de ética de esa publicación.

Esta forma de hacer periodismo constituye un instrumento de golpeteo de la derecha para desacreditar al proyecto humanista que representamos y a quienes hemos luchado por el bienestar del pueblo de México", agrega.

Montiel manifiesta que nunca ha tenido relación ni se ha reunido con personas dedicadas a actividades ilícitas , en cambio señaló al gobierno de María Eugenia Campos, no solo por ser panista, sino también por "calderonista", sexenio donde se desató la "guerra" contra el narcotráfico.