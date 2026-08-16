Nacional

MORENA

Ariadna Montiel revira al PRIAN por acusaciones contra Andy; 'lo suyo es la corrupción y doble moral'

La mandataria de Morena expresó que las acusaciones con un actos desesperados de los partidos

UNI

UNI

EL UNIVERSAL
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PRI y al PAN de entregarse a los intereses extranjeros, luego de que el albiazul exigió respuestas por los señalamientos que presuntamente involucran a Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado.

A través de redes sociales, Montiel Reyes expresó que “en la absoluta desesperación del PRIAN, porque sabe que no cuenta con el respaldo del pueblo y que volverá a perder en las urnas, porque durante décadas lo abandonaron. Ha decidido hacer lo que históricamente ha hecho el conservadurismo: buscar afuera la fuerza que no tiene en México y entregarse a los intereses extranjeros”.

“El proyecto que les quitó privilegios está firme y siempre caminando al lado del pueblo. En nuestro país deciden las y los mexicanos, y a ustedes los mandaron al basurero de la historia”, dijo.

En ese sentido, acusó que “son cínicos hablando de huachicol y, cuando los señalamientos alcanzaron al panista Ernesto Ruffo, corrieron a pedir impunidad, a pesar de que existen más pruebas que lo señalan como parte de una gran red de huachicol fiscal”.

“Lo de ustedes es la hipocresía, la traición a la patria, la corrupción y la doble moral. Al paso que van, deberían actualizar su lema: Traición, corrupción y huachicol”, manifestó.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: PAN Morena Ariadna Montiel Andy López Beltrán  corrupción, Montiel, huachicol, doble

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas