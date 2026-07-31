Ariana Grande madura con 'Petal', su álbum más íntimo y contenido

Tras conquistar la pantalla grande con “Wicked” y mantenerse como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo, Ariana Grande inicia un nuevo capítulo en su carrera con “Petal”, su octavo álbum de estudio. Lejos de buscar el impacto inmediato de los grandes himnos pop que la hicieron famosa, la cantante apuesta por un trabajo introspectivo que encuentra fuerza precisamente en la contención.

Con 12 canciones producidas principalmente junto a su colaborador de toda la vida, Ilya Salmanzadeh, y con apoyo de Max Martin en algunos temas, el disco funciona como una obra conceptual que utiliza la imagen de un pétalo creciendo entre las grietas como metáfora de resiliencia, transformación y supervivencia emocional.

Formado desde la rabia

La propia Ariana ha definido “Petal” como un álbum escrito "desde la rabia, sin filtros". Sin embargo, esa ira rara vez explota de forma estridente. En lugar de ello, se manifiesta mediante letras cargadas de ironía, resignación y una vulnerabilidad cuidadosamente dosificada.

Más que un disco de rupturas amorosas, “Petal” explora la relación de la cantante con la fama, el escrutinio público, los medios de comunicación y la constante necesidad de proteger su vida privada. También aborda el desgaste emocional que supone convertirse en un personaje observado permanentemente.

Menos grandes notas, más emociones

Uno de los cambios más notorios respecto a trabajos anteriores es la forma en que Ariana utiliza su voz. La artista deja de lado gran parte de los impresionantes agudos y los potentes despliegues vocales que definieron discos como “Dangerous Woman” o “Positions” para privilegiar interpretaciones suaves, casi susurradas, que buscan crear una atmósfera íntima.

El resultado es un álbum donde la producción adquiere un papel protagonista. Sintetizadores, texturas electrónicas, armonías etéreas y bases cercanas al R&B y al dream pop construyen un sonido elegante, melancólico y minimalista que acompaña el tono confesional del proyecto.

Los mejores temas

Aunque el disco mantiene una notable coherencia sonora, hay varias canciones que sobresalen dentro de la narrativa.

El sencillo "Hate That I Made You Love Me", que marcó el inicio de esta nueva etapa, establece desde el principio el tono emocional del álbum con una mezcla de arrepentimiento, distancia y aceptación.

La canción que da nombre al disco, "Petal", funciona como el corazón conceptual del proyecto al desarrollar la metáfora del crecimiento después del daño.

"Oh Well" aparece como uno de los momentos más sinceros del álbum, mientras que "Big Feelings" introduce matices cercanos al jazz y una producción más expansiva.

En la recta final destacan "Like I Do", donde Ariana reflexiona sobre la dependencia emocional y su relación con la atención pública; "Warning Signs", considerado por varios críticos como uno de los pocos momentos donde la rabia prometida estalla con mayor intensidad; y "Bad Thing (Bunny Hop)", una de las canciones más comentadas por su energía y producción.

Pensado como una sola historia

Más que una colección de sencillos, “Petal” está construido como una experiencia continua. Las primeras canciones presentan la herida; la parte central desarrolla el conflicto emocional mediante una producción uniforme y atmosférica; mientras que el cierre transmite una sensación de aceptación y crecimiento personal sin recurrir a finales completamente felices.

La coherencia entre los temas hace que el álbum se escuche casi como un único relato dividido en capítulos, una decisión artística que privilegia la experiencia completa sobre los éxitos individuales.

¿Qué dice la crítica?

Las primeras reseñas coinciden en que representa uno de los trabajos más personales y arriesgados de Ariana Grande, aunque también uno de los más contenidos.

Algunos elogian la madurez de su propuesta, la sofisticación de la producción y la coherencia conceptual del álbum, destacando que la cantante prioriza la emoción antes que el lucimiento vocal. También reconocen el riesgo de alejarse del pop más comercial para construir una obra introspectiva.

No obstante, algunas críticas consideran que esa misma uniformidad termina jugando en contra del disco.

En conjunto, “Petal” aparece como una evolución natural después de “Eternal Sunshine”, menos espectacular, más introspectivo y diseñado para escucharse con calma.