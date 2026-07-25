Armado con un cuchillo, sujeto asalta expendio en salida Mazatlán; ladrón huyó en un Kia

Un hombre armado con un cuchillo asaltó la tarde de este viernes un Modelorama ubicado sobre la carretera a Mazatlán, en la zona del ejido 15 de Mayo, de donde logró apoderarse de dinero en efectivo y un teléfono celular, antes de escapar a bordo de un automóvil.

El atraco ocurrió alrededor de las 15:30 horas en el establecimiento denominado Modelorama Mazatlán 2. Tras el reporte al sistema de emergencias, se informó que el presunto responsable huyó en un vehículo de la marca Kia color azul rey, con dirección al bulevar Guadiana.

De acuerdo con el encargado del negocio, Samuel, de 23 años de edad, el sujeto ingresó al local simulando ser un cliente, pero segundos después sacó de entre su ropa un cuchillo con mango color rosa y comenzó a amenazarlo para exigirle el dinero de la caja registradora.

Ante el riesgo de resultar lesionado, el empleado entregó aproximadamente mil 500 pesos en efectivo. Además, el asaltante se apoderó de un teléfono celular de la marca iPhone de color negro antes de abandonar el establecimiento.

El afectado describió al responsable como un hombre de complexión robusta, tez clara, ojos verdes, cabello corto negro, de aproximadamente 1.75 metros de estatura y entre 25 y 30 años de edad. Al momento del robo vestía una camisa floreada en tonos blanco y rojo, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Según la declaración, el delincuente abordó un automóvil Kia color azul rey, donde ya lo esperaba otro hombre al volante, quien únicamente fue descrito como una persona que vestía una camisa tipo polo de color azul. Ambos escaparon antes del arribo de las autoridades.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al sitio para recabar la información e iniciar las primeras diligencias. La parte afectada fue orientada para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para ubicar a los responsables del asalto.