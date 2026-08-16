Armados con cuchillo, dos sujetos asaltan Oxxo cercano al Hospital General 450

La mañana de este sábado, dos sujetos vestidos de negro ingresaron a una tienda Oxxo ubicada en las inmediaciones del Hospital General 450 , en la ciudad de Durango, en donde amenazaron a una empleada para apoderarse del dinero de las ventas.

Eran aproximadamente las 10:00 horas cuando al número de emergencias ingresó una llamada, en la que se reportaba un robo con violencia en el establecimiento ubicado sobre el bulevar José María Patoni.

Inicialmente, se informó que un hombre vestido de negro había ingresado al negocio y, utilizando un arma blanca, amenazó al personal, razón por la cual se solicitó la presencia de las corporaciones de seguridad.

Al llegar, personal de la Policía Investigadora del Delito se entrevistó con Luz, trabajadora del establecimiento, quien explicó que en realidad fueron dos sujetos los que participaron en el atraco.

La mujer manifestó que ambos vestían prendas de color negro y que uno de ellos sacó un cuchillo , con el cual la amenazaron para exigirle que entregara el dinero que se encontraba en ese momento en la tienda.

Ante el temor de resultar lesionada, la empleada entregó aproximadamente dos mil pesos en efectivo ; una vez con el dinero, los dos presuntos ladrones salieron del establecimiento y escaparon con dirección al bulevar José María Patoni.