Armando 'Hormiga' González frena la llegada de Icardi al Olympiacos por pedido de su nuevo DT

El recién llegado director técnico del Olympiacos, Imanol Alguacil, ha tomado su primera decisión trascendental en el Pireo al solicitar a la junta directiva frenar las negociaciones por Mauro Icardi. El estratega español priorizó darle total confianza al joven delantero mexicano Armando 'Hormiga' González, desestimando la llegada del experimentado atacante argentino tras la reciente baja por lesión de Ayoub El Kaabi.

El interés por Icardi había cobrado fuerza en días recientes luego de que el artillero quedara como agente libre tras finalizar su contrato en el Galatasaray de Turquía. Sin embargo, las elevadas pretensiones salariales del rosarino y su firme exigencia de firmar un vínculo por dos temporadas generaron severas dudas en la cúpula del club griego, abriendo el escenario para la intervención directa del estratega vasco.

Mantiene la confianza en el jugador mexicano

Alguacil, quien llegó para sustituir a José Luis Mendilibar en el banquillo rojiblanco, fundamentó su postura en su afamada filosofía formadora. Tras más de seis campañas al frente de la Real Sociedad, donde impulsó y consolidó a referentes de la talla de Mikel Oyarzabal y Mikel Merino, el entrenador confía plenamente en desarrollar futbolistas jóvenes que aporten dinámica, movilidad y compromiso colectivo.

Esta determinación encuentra un firme respaldo en el destacado rendimiento que Armando González ha mostrado desde su fichaje en agosto procedente de las Chivas de Guadalajara. El atacante celayense de 23 años se ha adaptado con notable rapidez al balompié helénico, destacando por su intachable despliegue físico, presión asfixiante sobre los defensas rivales y un agudo olfato dentro del área.

Busca mantener su buen momento en Grecia

El punto de inflexión para el canterano del Rebaño Sagrado ocurrió en el duelo de la Copa de Grecia frente al Volos NFC, donde firmó un brillante doblete y repartió una asistencia en el triunfo 3-2. Su contundencia frente al arco demostró que posee las cualidades necesarias para asumir la titularidad, respondiendo con actuaciones determinantes a la confianza otorgada por el nuevo cuerpo técnico.

Con el respaldo absoluto de Alguacil y la ventaja de compartir el idioma español para acelerar la asimilación de los conceptos tácticos, la 'Hormiga' encara su consolidación en la Superliga de Grecia y la Europa League. El Olympiacos apuesta así de manera decidida por el talento joven y la proyección futbolística por encima de las contrataciones mediáticas.