Armando 'Hormiga' González registra doblete y asistencia en la Copa de Grecia con Olympiacos

El delantero mexicano Armando 'Hormiga' González firmó una actuación verdaderamente memorable este martes 8 de septiembre al conseguir su primer doblete oficial con la camiseta del Olympiacos. El joven atacante brilló como titular absoluto en el contundente triunfo frente al Volos NFC, correspondiente a la segunda jornada de la Copa de Grecia.

Tras la sensible baja del artillero Ayoub El Kaabi por lesión en el encuentro anterior, el director técnico español José Luis Mendilibar otorgó la titularidad al exjugador de las Chivas de Guadalajara. El centrodelantero azteca respondió de inmediato en el Estadio Georgios Karaiskakis, liderando la ofensiva con enorme dinamismo y contundencia.

Aplicó el 'Jutsu Clones de Sombra'

La primera anotación de la 'Hormiga' cayó sobre el minuto 42 de la etapa inicial. Luego de una aproximación peligrosa por el sector derecho y un rechace oportuno concedido por el guardameta rival, el atacante celayense estuvo sumamente atento en el área chica para empujar el balón con la pierna derecha.

Apenas arrancó el segundo tiempo, al minuto 50, González incrementó la ventaja con su segundo tanto de la jornada. Armando aprovechó un centro preciso enviado por el lateral brasileño Rodinei para conectar un remate potente dentro del área, venciendo al portero visitante y desatando la gran alegría en las tribunas.

Anotar no es su única cualidad

Por si fuera poco, el ariete mexicano complementó su brillante exhibición al minuto 67 al brindar una asistencia precisa para el mediocampista colombiano Gustavo Puerta. Con este gran pase para gol, González redondeó una tarde perfecta en la que participó directamente en las tres jugadas más importantes del partido copero.

Con este par de dianas y el pase de gol, la 'Hormiga' demuestra un crecimiento sólido en su naciente travesía europea con el Olympiacos. El artillero tricolor levanta firmemente la mano para adueñarse de la titularidad, dejando sensaciones inmejorables de cara a los próximos y exigentes compromisos del club en torneos continentales y locales.