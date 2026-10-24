Armando 'Hormiga' González responde con anotaciones y exige la titularidad en el Olympiacos

Armando 'Hormiga' González pasó en cuestión de minutos de esperar su oportunidad en el banquillo a convertirse en el nombre más ovacionado de la noche en El Pireo. El delantero mexicano fue el héroe de la victoria del Olympiacos por 1-0 sobre el Sparta Praga en la tercera jornada de la UEFA Europa League, un resultado que mantuvo el paso perfecto del conjunto griego y desató una ola de elogios entre aficionados y medios deportivos de Grecia.

El atacante celayense arrancó el encuentro como suplente, una tendencia que había marcado sus compromisos más recientes bajo la dirección de Imanol Alguacil. Sin embargo, ingresó al minuto 62 en sustitución de Roman Yaremchuk y cambió por completo el rumbo del partido. A los 78 minutos apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Marcus Holmgren Pedersen y romper el empate, dando forma al único tanto de la noche.

Entra a la cancha y responde con goles

La jugada generó confusión inicial por un aparente desvío defensivo, pero horas después la UEFA ratificó la anotación a favor del mexicano. Con ello, González llegó a dos goles en la presente Europa League, luego de haberse estrenado previamente frente al Jagiellonia Bialystok. El tanto confirmó su capacidad de respuesta pese a la reducción de minutos que había sufrido en semanas recientes.

La reacción en las tribunas fue inmediata. Tras el silbatazo final, sus compañeros lo impulsaron a encabezar los festejos frente a la grada del Estadio Georgios Karaiskakis, mientras miles de aficionados coreaban “Armando González” y lo despedían entre aplausos. El atacante terminó convertido en la figura de la noche para una afición que celebró con él una victoria clave en el torneo continental.

Se muestra con confianza

El propio González agradeció el respaldo recibido con un mensaje difundido por los canales oficiales del club. “Hola, aficionados del Olympiacos. Estoy muy feliz por la victoria de hoy y por su apoyo. Vamos por más. ¡Vamos, Olympiacos!”, expresó el delantero tras convertirse en el protagonista del triunfo rojiblanco.

La actuación fortalece la candidatura del mexicano para ganar mayor protagonismo en el esquema de Imanol Alguacil y llega en un momento clave para los rojiblancos, que suman nueve puntos de nueve posibles en la Europa League. El siguiente desafío de la 'Hormiga' será este domingo frente al Kalamata en la Super Liga de Grecia, donde buscará prolongar el impulso de una actuación que lo llevó de la banca a la ovación de todo un estadio.