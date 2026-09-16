Armando 'Hormiga' González se estrena con gol en la victoria del Olympiacos en Europa League

El delantero mexicano Armando 'Hormiga' González firmó este miércoles un estreno soñado en Europa al marcar su primer gol con el Olympiacos de Grecia en la UEFA Europa League. El atacante de 23 años fue alineado como titular portando el dorsal 34 para encarar la jornada inaugural de la Fase de Liga frente al club polaco Jagiellonia Białystok.

El compromiso no inició sencillo para el conjunto heleno en El Pireo, sufriendo la anotación en contra firmada por Kajetan Szmyt al minuto 19. Sin embargo, la escuadra local reaccionó incrementando la presión sobre el bloque defensivo rival, donde la movilidad constante de González generó desmarques para incomodar a la zaga visitante.

Mostró su calidad y temple desde el inicio

El premio al esfuerzo del artillero celayense llegó al minuto 42 de la primera mitad. Tras recibir un balón filtrado al área en una rápida transición, la 'Hormiga' definió cruzado ante la salida del guardameta para poner el 1-1 parcial. El tanto fue convalidado tras la revisión del sistema VAR.

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A lo largo de 61 minutos disputados, el exjugador de Chivas se mantuvo activo, registrando disparos a puerta y constante presión alta en la salida contraria. Tras dejar buenas sensaciones, González cedió su lugar en la cancha al delantero ucraniano Roman Yaremchuk.

El 'Thrylos' se lleva su primera victoria

El cambio rindió frutos sobre el cierre del encuentro, cuando al minuto 83 el propio Yaremchuk mandó el balón a las redes para decretar el triunfo 2-1 en favor de Olympiacos, concretando la remontada y sellando las tres primeras unidades de la competición continental.

Con este desempeño, González ratifica el valor de su traspaso desde el balompié mexicano, iniciando su etapa europea con contundencia e impacto directo. Su estelar estreno goleador confirma las altas expectativas puestas en su capacidad ofensiva dentro del escenario internacional.