Armas, granadas y 4 detenidos: saldo del operativo de ayer en Durango confirmado por Gabinete de Seguridad
La tarde del miércoles 26 de agosto se llevó a cabo una intensa movilización de corporaciones federales en la ciudad de Durango, generando alerta en la ciudadanía.
El hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas, cuando unidades de la Guardia Nacional y el Ejército Mexico comenzaron a arribar a la plaza comercial Paseo Durango, mientras que al menos dos helicópteros sobrevolaban por ese lugar e inmediaciones.
Según testigos, los elementos federales ingresaron al lugar para inspeccionarlo, asegurando una camioneta en el estacionamiento y la detención de una persona.
Hasta entonces, solo se conocían estas cifras extraoficiales, sin embargo, este jueves 27 de agotos el Gabinete de Seguridad confirmó que también hubo aseguramiento de armas, droga y otras personas arrestadas.
De acuerdo al comunicado emitido, durante esta movillización fue posible la detención de tres personas más (cuatro en total), mismas a las que se les retuvo:
- 6 armas largas
- 3 armas cortas
- 12 granadas
- 600 cartuchos
- 22 cargadores
- 600 dosis de metanfetamina
- 4 vehículos
Las cifras habrían resultado luego de al menos dos operativos simultáneos, sin que esta información sea confirmada.