Armas nucleares tácticas: qué son y por qué una montaña en Irán está en el centro de la alarma

Las versiones sobre un posible ataque nuclear contra Irán han puesto en circulación un término que puede sonar menos amenazante de lo que realmente significa: las armas nucleares “tácticas”. Aunque la palabra sugiere una operación limitada, sus consecuencias podrían extenderse mucho más allá del objetivo militar.

La discusión tomó fuerza después de que el comentarista estadounidense Tucker Carlson afirmara que el gobierno de Donald Trump podría considerar una ofensiva nuclear contra Pickaxe Mountain, una montaña que alberga instalaciones subterráneas cerca del complejo nuclear de Natanz. Sin embargo, esa versión no constituye una confirmación oficial de que exista una orden para realizar un ataque de este tipo.

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¿Qué es un arma nuclear táctica?

El término suele emplearse para describir armas nucleares concebidas para objetivos militares dentro de un escenario regional o de batalla, a diferencia de las asociadas con ataques estratégicos de largo alcance.

Sin embargo, no existe una definición universal que las separe únicamente por su potencia. También influyen su misión y el sistema que las transporta. Por eso, llamar “táctica” a una bomba no significa que sea pequeña, que su radiación permanezca en un área reducida o que sus efectos puedan controlarse.

El propio Departamento de Estado estadounidense explicó, en un informe de 2024, que Estados Unidos había dejado de utilizar esa denominación porque no considera que el empleo de un arma nuclear pueda tener consecuencias meramente tácticas.

La montaña que aparece como presunto blanco

Pickaxe Mountain se encuentra cerca de Natanz, en el centro de Irán. Especialistas que han estudiado imágenes satelitales estiman que sus instalaciones podrían estar protegidas por entre 80 y 100 metros de roca, aunque esa profundidad no corresponde a una medición pública del interior.

También persisten dudas sobre lo que actualmente ocurre dentro del complejo. En septiembre de 2026, el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional señaló que los accesos bloqueados respaldaban su evaluación de que el sitio no estaba operando entonces, aunque podría contener equipos o materiales valiosos.

Por ello, las afirmaciones de que allí se ha reanudado el enriquecimiento de uranio deben distinguirse de los hallazgos que pueden comprobarse mediante imágenes del exterior.

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Por qué las bombas convencionales tienen límites

Las instalaciones construidas bajo montañas buscan aprovechar la profundidad y la resistencia de la roca para reducir los efectos de un bombardeo. Alcanzar sus estructuras interiores representa un desafío distinto al de destruir edificios en la superficie.

Estados Unidos dispone de armamento convencional especializado, como la GBU-57, una bomba antibúnker diseñada para atacar instalaciones endurecidas y profundamente enterradas. Su existencia, sin embargo, no garantiza que pueda destruir cualquier complejo.

La eficacia depende de factores como la geología, la profundidad y las características de construcción. Las Academias Nacionales estadounidenses han reconocido que algunos objetivos subterráneos pueden quedar fuera del alcance de explosivos convencionales.

Eso no demuestra que un ataque nuclear sea necesario contra Pickaxe Mountain ni que asegure su destrucción. La información pública disponible tampoco permite establecer con certeza qué haría falta para inutilizar todo el complejo.

Qué armas tiene Estados Unidos

Entre los antecedentes del arsenal estadounidense se encuentra la B61-11, una variante nuclear desarrollada con capacidad de penetración en tierra.

Otro modelo relevante es la B61-13, cuya primera unidad fue fabricada en mayo de 2025. Las autoridades estadounidenses la describen como una opción frente a ciertos objetivos militares más resistentes y de gran extensión.

Estas características explican por qué ambas aparecen en discusiones sobre instalaciones subterráneas. Sin embargo, no existe información pública suficiente para afirmar que alguna haya sido seleccionada para atacar Irán o que sea la opción más probable.

Tampoco deben confundirse las bombas convencionales antibúnker con las nucleares: las primeras utilizan explosivos químicos; las segundas liberan energía mediante reacciones nucleares y generan peligros radiológicos adicionales.

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Las consecuencias comenzarían en segundos

Una detonación nuclear puede producir una onda expansiva, calor intenso y radiación inmediata, con capacidad de provocar destrucción, quemaduras y lesiones graves.

Durante los minutos y horas posteriores surgiría otro riesgo: la lluvia radiactiva. Las partículas contaminadas pueden ser transportadas por el viento y depositarse fuera del punto de explosión, complicando las labores de rescate y la atención de las personas expuestas.

Que una bomba penetre en el terreno no significa que toda la explosión quede encerrada bajo tierra. Las Academias Nacionales advierten que las armas nucleares penetrantes no alcanzan la profundidad necesaria para contener todos sus efectos.

El alcance del daño dependería de la potencia, las condiciones de detonación, el terreno, el clima y la población expuesta. Sin esos datos, no es posible establecer una cifra confiable de víctimas ni un mapa preciso de contaminación.

La palabra “táctica”, por tanto, describe una clasificación militar: no garantiza consecuencias limitadas para quienes se encuentren dentro o fuera del área atacada.