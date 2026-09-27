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Arquidiócesis de Durango reafirma postura en el marco por el 28S

En Durango el aborto sigue sin despenalizarse y colectivos feministas han denunciado acciones para retrasar la discusión.

Arquidiócesis de Durango reafirma postura en el marco por el 28S

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La Arquidiócesis de Durango inició la campaña denominada “40 días por la vida”, una jornada a través de la cual se promueve la oración profunda entre la comunidad católica.

En tal sentido, se iniciaron las actividades con una hora Santa y la Santa Misa en el templo de San Pedro y San Pablo, por el inicio de la jornada de oración 40 días por la vida, donde estuvieron presentes distintos movimientos y grupos que pugnan por la vida, la familia y la paz; y que están en contra del aborto.

Acciones

Este lunes se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe, fecha en la que se demanda a los gobiernos la despenalización y el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo.

En Durango el aborto sigue sin despenalizarse y colectivos feministas han denunciado acciones para retrasar la discusión.

En marzo de 2025 se presentó una iniciativa para la despenalización del aborto en Durango, pero el tema sigue sin avanzar. Para este lunes, colectivos están convocando a una rueda de prensa en el marco de esta fecha.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Arquidiócesis de Durango Aborto Durango, Arquidiócesis, colectivos, marco

               

                
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