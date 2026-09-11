Arquitectos se reúnen en Durango para analizar los retos que enfrenta la conservación del patrimonio

Durango es sede del Congreso de Patrimonio Arquitectónico Regional (Copar 2), encuentro de la Región IV de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (Fcarm), que reúne a especialistas, arquitectos y profesionales provenientes de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango , con el propósito de compartir experiencias, proyectos y reflexiones en torno a la conservación, valoración y difusión del patrimonio arquitectónico del país.

En el marco de este evento, se llevó a cabo la incorporación del Edificio “A” de la Escuela Preparatoria Diurna al Observatorio Arquitectónico de la Fcarm, al ser reconocido como un inmueble de alto valor estético e histórico de la arquitectura mexicana del siglo XX.

Como parte de este reconocimiento fue develada una placa conmemorativa con la participación del presidente nacional de la Fcarm, Miguel Sosa Correa; el director de la Escuela Preparatoria Diurna, Javier Rodríguez Juárez; el abogado general de la UJED, Gerardo Antonio Gallegos Isais, y la presidenta del Colegio de Arquitectos de Durango, Alba Marcela Hernández Rentería.

El Edificio “A”, construido en 1958 bajo el proyecto y dirección del destacado arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, constituye un referente de la arquitectura moderna mexicana del siglo XX y forma parte fundamental de la historia educativa, arquitectónica y social de la ciudad de Durango.

A través de conferencias, encuentros profesionales y actividades de reconocimiento al patrimonio construido, el Copar 2 se consolida como un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos entre los Colegios de Arquitectos que integran la Región IV de la Fcarm, promoviendo una visión conjunta sobre los retos que enfrenta la conservación del patrimonio arquitectónico.