Durango

VACUNACIÓN

Arranca en Durango vacunación invernal 'Drive Thru', ¿cuándo y dónde?

Personal de salud aplicará biológicos contra la Influenza, Covid, Neumococo, Tdpa, Sarampión, Tétanos, Hexavalente y Rotavirus.

Arranca en Durango vacunación invernal 'Drive Thru', ¿cuándo y dónde?

Arranca en Durango vacunación invernal 'Drive Thru', ¿cuándo y dónde?

SAÚL MALDONADO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Buscan ampliar la cobertura y protección de la salud durante la temporada de frío y evitar complicaciones mayores en los sectores más vulnerables, por lo que realizará una Jornada de Vacunación Invernal 2026-2027 en la capital.

La novedad del operativo radica en la implementación del esquema Drive Thru, con el que se busca atender principalmente a adultos mayores, niñas y niños directamente en sus automóviles, sin bajarse de los mismos, agilizando el proceso y evitando filas a la intemperie.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud, señaló que las brigadas de vacunación estarán desplegadas en un horario de las 10 de la mañana hasta las cuatro de la tarde ambos días.

¿Cuándo y dónde se ubicarán los módulos de vacunación?

Estos módulos estarán instalados este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, en la avenida Gómez Morín (antigua Estación del Ferrocarril), en AlSuper Mezquital, el museo Bebeleche, el Centro de Salud Carlos León de la Peña. También en Walmart Francisco Villa.


Durante ambos días, el personal de salud aplicará biológicos contra la Influenza, Covid, Neumococo, Tdpa (para mujeres embarazadas), Sarampión, Tétanos, Hexavalente y Rotavirus.


Nájera Torres enfatizó que esta jornada busca elevar la afluencia de ciudadanos y reforzar la cobertura del Programa de Vacunación Universal, invitando a las familias duranguenses a acudir a cualquiera de los puntos habilitados antes de que se intensifiquen los descensos de temperatura en la región.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: vacunas vacunación durango vacunación, busca, cobertura, salud

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas