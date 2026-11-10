Arranca en Durango vacunación invernal 'Drive Thru', ¿cuándo y dónde?

Buscan ampliar la cobertura y protección de la salud durante la temporada de frío y evitar complicaciones mayores en los sectores más vulnerables, por lo que realizará una Jornada de Vacunación Invernal 2026-2027 en la capital.

La novedad del operativo radica en la implementación del esquema Drive Thru, con el que se busca atender principalmente a adultos mayores, niñas y niños directamente en sus automóviles, sin bajarse de los mismos, agilizando el proceso y evitando filas a la intemperie.

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud, señaló que las brigadas de vacunación e starán desplegadas en un horario de las 10 de la mañana hasta las cuatro de la tarde ambos días.

¿Cuándo y dónde se ubicarán los módulos de vacunación?

Estos módulos estarán instalados este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, en la avenida Gómez Morín (antigua Estación del Ferrocarril), en AlSuper Mezquital, el museo Bebeleche, el Centro de Salud Carlos León de la Peña. También en Walmart Francisco Villa.

Durante ambos días, el personal de salud aplicará biológicos contra la Influenza, Covid, Neumococo, Tdpa (para mujeres embarazadas), Sarampión, Tétanos, Hexavalente y Rotavirus.

Nájera Torres enfatizó que esta jornada busca elevar la afluencia de ciudadanos y reforzar la cobertura del Programa de Vacunación Universal, invitando a las familias duranguenses a acudir a cualquiera de los puntos habilitados antes de que se intensifiquen los descensos de temperatura en la región.