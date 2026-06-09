Arranca la ejecución de obra de Fermachem en Lerdo

Este lunes se llevó a cabo la ceremonia del Inicio de Ejecución del Complejo Industrial Fermachem, el mayor proyecto de fertilizantes nitrogenados en México en décadas, que se construirá en la comunidad de Sapioriz, del municipio de Lerdo.

Se trata de una inversión sin precedentes en la historia reciente de La Laguna, de más de 1,500 millones de dólares, alrededor de 28 mil millones de pesos, destinados a la instalación de una planta que marcará un antes y un después en el desarrollo económico regional.

Fernando Calvillo, presidente de grupo Fermaca, destacó que Fermachem busca fortalecer la soberanía alimentaria del país mediante la producción nacional de fertilizantes, además de generar empleos, desarrollo y bienestar para las comunidades.

"Este desarrollo representa no sólo un compromiso económico sino una profunda fe en el futuro de México, en el futuro de nuestro país", expresó, "el valor de Fermachem va mucho más allá de su infraestructura".