Arrancan cabeza a estatua de Calderón en Los Pinos; protestan por extinción de Luz y Fuerza

Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ingresaron al Centro Cultural Los Pinos y vandalizaron y decapitaron la cabeza de la estatua de cuerpo completo del expresidente Felipe Calderón.

La estatua que fue derrumbada por la caída de un árbol en 2025, nunca fue reparada por el actual gobierno de la 4T, por lo que los manifestantes la tomaron del piso para vandalizarla.

Uno de los manifestantes se paseaba por la excasona presidencial con la cabeza de piedra del exmandatario panista y la azotó contra el piso.

EFE

Estos actos vandálicos, donde la policía no intervino para contenerla, ni tampoco personal de seguridad del Centro Cultura Los Pinos, se realizó después de que unos integrantes del SME intentaron boicotear el Foro América Libre 2026: Unidos por la Libertad, organizado por el PAN, donde el expresidente Calderón participó.

Los manifestantes arrojaron huevos y jitomates en las puertas de un hotel de Reforma, alcanzando a algunos asistentes como Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo.

El SME responsabiliza a Felipe Calderón de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro durante su sexenio.