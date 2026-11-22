El futbolista mexicano Héctor Herrera fue arrestado la noche del sábado en el condado de Montgomery, Texas, tras ser señalado por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. La detención ocurrió mientras el mediocampista se encontraba en la concentración del Houston Dynamo, a escasos días del arranque de los playoffs de la MLS.

De acuerdo con registros policiales divulgados este domingo, el exseleccionado nacional apareció fichado como Héctor M. Herrera López bajo el número de registro 764350. Las autoridades no detallaron las circunstancias específicas que derivaron en el arresto ni ofrecieron información adicional sobre el incidente.

En el peor momento posible

Hasta el momento, no se ha informado si Herrera estuvo involucrado en algún accidente, si se le practicó una prueba de alcoholemia o cuál habría sido el resultado de la misma. Tampoco existe una versión oficial del jugador sobre lo ocurrido.

La noticia sacudió al entorno del Houston Dynamo, que tiene programado enfrentar al San Jose Earthquakes en la primera ronda de la postemporada de la MLS. La posible disponibilidad del mexicano para ese encuentro permanece en duda.

¿Qué dijo su equipo sobre el arresto?

Herrera ya habría recuperado su libertad tras los procedimientos iniciales e incluso se presentó a las instalaciones del club texano para continuar con sus actividades deportivas habituales.

Ni el Houston Dynamo ni la MLS habían emitido una postura oficial al respecto hasta la tarde del domingo. Por ahora, el caso permanece abierto y la detención no representa una declaración de culpabilidad, por lo que el proceso legal deberá determinar la situación del experimentado mediocampista mexicano.