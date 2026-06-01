Arrestan a hombre que molestaba peatones y pateaba puertas en el Centro de Durango

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre luego de que fuera sorprendido causando molestias a peatones y pateando puertas de domicilios en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas del pasado domingo, cuando agentes que realizaban recorridos de vigilancia por la calle Coronado, en su cruce con el Corredor Constitución, detectaron la conducta agresiva del individuo.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto se encontraba molestando a las personas que transitaban por el sector, además de propinar patadas a diversos inmuebles de la zona, generando inconformidad entre vecinos y comerciantes.

Ante dicha situación, los uniformados procedieron a asegurar a quien se identificó como Óscar Miguel, de 35 años de edad, con domicilio en la colonia Maderera, para evitar que continuara alterando el orden público.

El detenido fue trasladado a la Estación Norte y puesto a disposición del Juzgado Cívico Municipal, autoridad que determinará la responsabilidad que pudiera derivarse de su conducta.