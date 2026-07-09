Justicia

AMENAZAS

Arrestan a sujeto señalado de intimidar a sus vecinas en Durango

El hecho ocurrió en calle Pino Suárez, casi esquina con avenida Lázaro Cárdenas.

Arrestan a sujeto señalado de intimidar a sus vecinas en Durango

Arrestan a sujeto señalado de intimidar a sus vecinas en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre de 32 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalado por presuntamente amenazar e intimidar a varias mujeres en la colonia Burócrata, de la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este miércoles sobre la calle Pino Suárez, casi esquina con avenida Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las versiones en el lugar, Mayela, de 37 años, solicitó el apoyo de las autoridades al indicar que un vecino se encontraba agresivo, lanzando insultos y amenazando con golpearlas.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron al señalado a unos metros del domicilio reportado.

Tras entrevistarse con las afectadas, procedieron con el aseguramiento de Omar, de 32 años, quien fue trasladado a la Estación Central y puesto a disposición del Juez Cívico Municipal, autoridad que determinará la sanción administrativa correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: AMENAZAS señalado, intimidar, años,, lugar,

               

                
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