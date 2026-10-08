Arrestan a sujeto tras intentar robar una bicicleta en Centro de Durango

Un hombre fue detenido en la zona Centro de Durango luego de ser señalado por el propietario de una bicicleta como responsable de intentar sustraerla del acceso de un domicilio.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el afectado dejó una bicicleta de montaña, marca Trek, color blanco, mientras realizaba labores al interior de su vivienda. Al regresar, observó a un hombre que presuntamente había ingresado sin autorización y retiraba la bicicleta.

El propietario lo confrontó y, con apoyo de otra persona, logró retenerlo hasta la llegada de los agentes municipales.

Durante una inspección preventiva, realizada con autorización del señalado, los policías localizaron la bicicleta en sus manos, y el afectado la reconoció como de su propiedad.

El detenido fue identificado como Felipe, de 30 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público en turno de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.