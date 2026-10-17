¿Arrestaron a Landon Donovan en México? Esto es lo que sabemos

El nombre de Landon Donovan comenzó a circular en redes sociales después de una publicación sobre la detención de dos personas en la Ciudad de México.

Las fotografías y las referencias al exseleccionado estadounidense provocaron preguntas entre aficionados, además de bromas relacionadas con su trayectoria frente a la Selección Mexicana.

¿Qué ocurrió con Landon Donovan?

El origen de la conversación fue un reporte del periodista Carlos Jiménez sobre una intervención policial en la alcaldía Milpa Alta .

La publicación incluyó imágenes de dos detenidos y sus identidades, lo que llamó la atención de usuarios familiarizados con el futbol.

El detenido no es el exfutbolista estadounidense Landon Donovan. De acuerdo con la información difundida, uno de los hombres comparte su nombre, circunstancia que generó la confusión. Los reportes consultados no vinculan al exjugador con los hechos investigados en la capital del país.

Dos hombres fueron detenidos en Milpa Alta

Según el reporte de Carlos Jiménez retomado por medios nacionales, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos hombres identificados como Landon “N” y Santiago “N”, por su presunta participación en actividades relacionadas con la venta de drogas.

Ambos habrían sido sorprendidos comercializando sustancias ilícitas en esa demarcación. Posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia encargada de continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Hasta la información consultada, no se habían precisado mayores detalles sobre las sustancias presuntamente aseguradas ni sobre una resolución judicial . Por ello, los señalamientos deben entenderse como parte de una investigación y no como una declaración de culpabilidad.

La coincidencia desató bromas

La similitud del nombre llevó la noticia del ámbito policial a las conversaciones deportivas. En X, algunos usuarios hicieron referencias a la rivalidad entre México y Estados Unidos, así como a los enfrentamientos en los que participó Donovan.

La situación jurídica de los dos detenidos deberá esclarecerse por las autoridades capitalinas, independientemente de las bromas y asociaciones que generó el nombre en redes sociales.