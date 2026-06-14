Arriban otros 300 militares a Durango

La presencia militar en Durango se incrementó este sábado con el arribo de 790 elementos del Ejército Mexicano, entre integrantes de la llamada "Fuerza de Tarea Conjunta México" y personal del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento, quienes fueron desplegados en distintos puntos de la entidad como parte de los operativos federales de seguridad.

De acuerdo con la información difundida, el contingente llegó procedente de diferentes regiones de México y se incorporará a las acciones que actualmente se desarrollan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno en territorio duranguense. Entre el personal movilizado destacan 300 elementos del 4/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento, quienes arribaron acompañados de unidades tácticas y vehículos acorazados que serán utilizados principalmente para reforzar la vigilancia en carreteras y vías de comunicación del estado.

El despliegue ocurre apenas unos días después de la llegada de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, enviados el pasado 10 de junio, así como este 12 arribaron 300 "Perrazos" del 78 Batalón de Infantería, el cual tiene su sede en la Ciudad de México.

Las nuevas fuerzas operativas realizarán recorridos de vigilancia, patrullajes terrestres, instalación de puestos de control y labores de reconocimiento en zonas consideradas prioritarias por las autoridades federales.